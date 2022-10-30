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بيلوسي تعبر عن "حزنها وصدمتها" جراء الهجوم على زوجها

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (يمين) وزوجها بول بيلوسي (أ ف ب)
30 أكتوبر 2022 08:48

قالت رئيسة مجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي، إنها تشعر مع أفراد أسرتها بـ"الحزن والصدمة" جراء الهجوم العنيف على زوجها في منزلهما بكاليفورنيا. 

وكتبت بيلوسي في رسالة على تويتر أنها تشعر مع أولادها وأحفادها بالحزن والصدمة جراء الهجوم الذي هدد حياة زوجها.

وقال المتحدّث باسم رئيسة مجلس النوّاب الأميركي، إنّ الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجَين صباح الجمعة كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديموقراطيّة. وأضاف أنّ بول بيلوسي، وهو في عقده الثامن، "خضع لجراحة ناجحة لعلاج كسر في الجمجمة وإصابات خطرة في ذراعه اليمنى ويدَيه". 

وتابعت نانسي بيلوسي "نحن ممتنون للاستجابة السريعة من جانب أجهزة إنفاذ القانون والطوارئ، وللعلاج الطبي الحيوي الذي يتلقاه" بول، مشيرة في رسالتها إلى أنّ حالة زوجها "تُواصل التحسّن".

وأردفت أن المشتبه به "طلب رؤيتي وهاجم زوجي بول بوحشيّة".

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت في وقت سابق أنّ المهاجم صاح سائلًا "أين نانسي؟".
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن عناصر في الشرطة، أنّ المهاجم تبنّى مواقف متطرّفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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المصدر: وكالات
مجلس النواب الأميركي
نانسي بيلوسي
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