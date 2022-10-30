بايدن يدلي بصوته مبكراً في انتخابات التجديد النصفي
جو بايدن يستعد للإدلاء بصوته أثناء التصويت المبكر لانتخابات منتصف المدة الأميركية لعام 2022
30 أكتوبر 2022 08:32
صوت الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل استباقي السبت في انتخابات التجديد النصفي التي قد تؤدي إلى خسارته غالبيته البرلمانية.
وأدلى بايدن بصوته في معقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير (شرق) برفقة حفيدته ناتالي التي تصوت للمرة الأولى. ومتحدثا عن الهجوم على زوج زعيمة الديموقراطيين في الكونجرس نانسي بيلوسي ليل الخميس الجمعة في منزل الزوجين في كاليفورنيا.
وكان منفذ الهجوم على بول بيلوسي يبحث في الواقع عن زوجته نانسي بيلوسي. وأكد بايدن أنه "يشعر بحال جيدة" قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات، في حين أن غالبية استطلاعات الرأي ترجح استعادة المعارضة الجمهورية السيطرة على مجلس النواب.
وقال الرئيس الديموقراطي "هذا ليس استفتاء. إنه خيار. خيار بين رؤيتين مختلفتين جدا للبلاد". وبدأ عدد كبير من الأميركيين التصويت في الانتخابات عبر البريد أو في مكاتب اقتراع.