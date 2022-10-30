الإثنين 31 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كوريا الجنوبية تعلن الحداد على ضحايا حادثة التدافع

رجال الشرطة يقفون في موقع الحراسة حيث أدى تدافع خلال احتفالات الهالوين إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص في سول
30 أكتوبر 2022 08:16

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الأحد حداداً عاما بعد مقتل نحو 151 شخصا بسبب تدافع في عيد الهالوين في منطقة مزدحمة في سول.

وقدم يون تعازيه للضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وقال في بيان إن" هذا أمر مأساوي حقا.
"مأساة وكارثة ما كان ينبغي أن تحدث في قلب سول الليلة الماضية".

وقال مسؤولو الطوارئ إن حشدا ضخما كان يحتفل بالهالوين في حي إتايوان الشهير اندفع إلى زقاق مساء السبت. وأضافوا أن عدد القتلى قد يرتفع.

وقال تشوي سونج بوم رئيس محطة إطفاء يونجسان إن 76 شخصا آخرين أصيبوا. وقال المسؤولون إن 19 من المصابين في حالة خطيرة.

أخبار ذات صلة
كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع قتلى حادث التدافع
الأمم المتحدة تعرب تعاطفها مع كوريا الجنوبية
المصدر: وكالات
سول
الهالوين
تدافع
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
شراكة بين "بنك الإستثمار" و"بريد الإمارات" لتعزيز خدمة العملاء
الاقتصادي
شراكة بين "بنك الإستثمار" و"بريد الإمارات" لتعزيز خدمة العملاء
اليوم 18:01
روسيا تنفي اختراقها لهاتف تراس
عربي ودولي
روسيا تنفي اختراقها لهاتف تراس
اليوم 17:48
ردود فعل واسعة للانطلاقة الناجحة لبطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
الرياضي
ردود فعل واسعة للانطلاقة الناجحة لبطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
اليوم 17:45
تعبيرية
دنيا
بهذه الطريقة.. تفقد الوزن والبطن بأسرع وقت
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©