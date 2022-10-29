روسيا تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بتعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب

أبلغت روسيا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رسميا بتعليق اتفاقية تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في رسالة بعث بها إلى جوتيريش اليوم السبت، "بسبب هجمات المسيرات على السفن الروسية في الممر الآمن بالبحر الأسود، لن تستطيع روسيا ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر بموجب مبادرة البحر الأسود".

وذكر نيبينزيا في الرسالة التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بسبب الهجمات، علقت موسكو اتفاق يوليو لفترة غير محددة".

وأضاف "تم إصدار توجيهات ذات صلة للممثلين الروس في مركز التنسيق المشترك المسؤول عن تنفيذ المبادرة في اسطنبول".

إلى جانب ذلك، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن هذه المسألة يوم الإثنين، وفقا لمصادر في المجلس.