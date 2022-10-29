أبو الغيط: ضرورة التعاون لإنهاء أزمات سوريا وليبيا واليمن

الجزائر (الاتحاد)

أفاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، بأن الظروف الدولية الراهنة تستوجب من الدول العربية صياغة مواقف قوية، داعياً إلى ضرورة العمل جميعاً من أجل إنهاء الأزمات في سوريا وليبيا واليمن.

وقال أبو الغيط، في كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العرب التحضيري للقمة العربية بالجزائر العاصمة، إن «القمة التي ستعقد بالجزائر من أهم آليات العمل العربي المشترك».

وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، علق على اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس الأول، لافتاً إلى أن الهدف هو الوصول إلى أكبر قدر من التوافق بين الدول العربية حول القرارات التي من المنتظر صدورها خلال القمة، قبل وصولها إلى المستوى الوزاري، حيث يتم مناقشة القرارات بهدف تحقيق المزيد من التوافق قبل انطلاق أعمال القمة.

وأوضح رشدي أن القمة العربية تبدو مختلفة عما سبقها من قمم أخرى عبر مسارين، أولهما أنها جاءت بعد توقف لأكثر من 3 سنوات، وهو ما يمثل تعطيل لأحد أهم آليات العمل العربي المشترك، وبالتالي ينتظر منها العرب من المحيط إلى الخليج الكثير. بينما يبقى المسار الآخر، بحسب رشدي، هو تزامن القمة مع العديد من الأزمات المتلاحقة على المستوى الدولي، سواء الطاقة أو الغذاء أو المناخ، وهي الأزمات التي تحمل تداعيات كبيرة ومباشرة على المنطقة العربية.