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100 يوم مهلة لحكومة العراق لإظهار أداء إيجابي

100 يوم مهلة لحكومة العراق لإظهار أداء إيجابي
30 أكتوبر 2022 01:24

هدى جاسم (بغداد) 

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أمهل رئيس الوزراء العراقي، محمد شاع السوداني وزراءه، 100 يوم لإظهار أداء إيجابي ومواجهة التحديات التي تواجه الحكومة وإجراء تغييرات تلبي التوقعات، ومحاسبة كل وزير عن ما تحقق من إنجازات خاصة أن جميع الوزارات تضم ملفات خطيرة وحرجة وتتطلب حسماً في اتخاذ القرارات، حسبما أكدت مصادر سياسية لـ«الاتحاد».
وأشارت المصادر إلى أن «الإطار التنسيقي» السوداني اتفقا على مهلة 3 أشهر لإجراء تغييرات في وزراء حكومته، إذا لم يكن الأداء يحقق برنامجه الحكومي، وقالت: «إن هناك توافقاً سياسياً بين التيارات والسوداني بأن جميع الوزراء هم تحت التجربة لمدة 3 أشهر وأي إخفاق منهم في أداء الواجبات يعني ضرورة التغيير والمحاسبة، لأن فشل الحكومة سيكون له تداعيات خطيرة».
وحصل السوداني على ثقة البرلمان العراقي الخميس الماضي، بعد مخاض عسير مرت به العملية السياسية في العراق بعد عام مضى على انتخابات مبكرة أجريت في أكتوبر عام 2021. ومع انبثاق حكومة السوداني برزت على الواجهة تحديات ستواجهها الحكومة خلال فترة عملها التي لن تستمر أكثر من عام، حسب بنود المنهاج الوزاري استعداداً لانتخابات مبكرة موعودة.
ويتفق الخبراء والمحللون السياسيون بأن عمل السوداني لن يكون سهلاً أمام إرث المشكلات والمعوقات التي خلفتها الحكومات السابقة، وستواجه هذه الحكومة تحديات بعضها سيكون معرقلاً لنجاحها وأكبر من قدرتها.
ويقول الأكاديمي والمحلل السياسي علاء مصطفى، إن «هذه الحكومة تختلف عن سابقتها بان الكتل السياسية هي من صوتت عليها ونالت ثقتها وهي من شاركت في اختيار التشكيلة الوزارية وأن المسؤولية ستكون مشتركة في حالة الإخفاق»، مبيناً في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «هناك وثيقة موقع عليها سيتم وفقها تغيير أي وزير يخفق في عمله، وأن السوداني صاحب قرار التغيير في أي وقت للخروج من ملفات شائكة، منها ملف الخدمات والصحة والعلاقة مع الحكومات المحلية وأن بإمكانه التحرك على ملفات الفساد لأنه من أكبر التحديات التي تواجه حكومته».

العراق
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