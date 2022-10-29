حراك مكثف لتسوية الأزمة السياسية في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

حراك مكثف يشهده السودان حالياً من أجل إنجاز تسوية تضع حداً للأزمة السياسية في القريب العاجل، وتعود بالبلاد إلى مسار الانتقال الديمقراطي، حسبما أكدت مصادر سودانية متطابقة لـ «الاتحاد».

وقالت المصادر، إن الحل بين المكون العسكري والمدنيين اقترب، وإن الأطراف الإقليمية والدولية تسعى حثيثاً لأن يكون هذا الحل مدعوماً بأوسع قاعدة ممكنة من الطيف المدني، وأن يفضي لتشكيل حكومة انتقالية شاملة بقيادة مدنية مقبولة.

هذا التقدم على مسار التفاوض في السودان، يأتي مصحوباً بمساومات الأطراف السياسية المتفاوضة، وبضغوط شعبية على أكثر من مسار، وهذه الضغوط لا تبدو الأطراف المتفاوضة بعيدة عنها، بحسب تأكيدات المصادر لـ «الاتحاد».

وشهد السودان أمس خروج مظاهرات ضخمة، أطلق عليها «موكب الكرامة»، لرفض التسوية السياسية المرتقبة، وشارك في المظاهرات الأطراف المشاركة في مبادرة «نداء السودان»، وتضم قوى سياسية وقيادات أهلية وأحزاباً شاركت نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وفي الوقت ذاته، دعا «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل» بزعامة محمد عثمان الميرغني، القوى السياسية كافة إلى كلمة سواء عبر مائدة مستديرة دون إقصاء، ووفاق وطني شامل بين كل أهل السودان دون تدخل أجنبي، واقترح دمج المبادرات المطروحة كافة حالياً، وتكوين لجنة قومية تقدم اقتراح حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية.

وكانت الجهات الرافضة للتسوية مع المكون العسكري تظاهرت، الثلاثاء الماضي، في ذكرى الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، مجددة رفضها للعودة للشراكة بين المدنيين والعسكريين.

وقال مصدر قيادي بقوى الحرية والتغيير لـ «الاتحاد» إن التفاوض يسير بشكل جيد للوصول إلى الحل المرتقب، والعمل يجري حالياً لتجهيز الإعلان السياسي، مستنداً إلى دستور نقابة المحامين، ومن المنتظر الانتهاء منه في وقت قريب.

لكنّ محللين وخبراء سودانيين قالوا لـ «الاتحاد» إن التسوية المرتقبة بقدر ما تحمل فرصاً للحل في مواجهات أزمات عنيفة تعصف بالسودان على جميع المستويات، إلا أنها تواجه في الوقت ذاته تحديات هائلة.

وحذر سياسيون وخبراء سودانيون في تصريحات لـ «الاتحاد» من أن التسوية المرتقبة لن تنجح ما لم تلبِ متطلبات الشارع، وما لم تضع أسساً واضحة للحل العادل الذي تطالب به الجماهير.

وأوضحوا أن أزمة الثقة بين مختلف القوى الموجودة في الساحة السياسية هي العامل الأخطر الذي يهدد الوصول للتسوية وتطبيقها إذا حدثت.