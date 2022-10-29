المبعوث الأممي لدى ليبيا يشارك في «قمة الجزائر»

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

يشارك المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الأسبوع الجاري، في اجتماعات القمة العربية في دولة الجزائر، تلبية لدعوة الجامعة العربية والجانب الجزائري، وذلك للوقوف على مواقف الدول العربية من آليات وسبل حل الأزمة الليبية ومعالجة الانسداد السياسي، حسبما أكد مصدر دبلوماسي جزائري لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر إلى أن المبعوث الأممي لدى ليبيا سيجري سلسلة من المشاورات والاجتماعات مع بعض وزراء خارجية الدول العربية المعنية بالوضع في ليبيا، مؤكداً أن مشاركة المبعوث الأممي في القمة يأتي تأكيداً على دعم الدول العربية للبعثة الأممية ومبعوثها الجديد في إيجاد حل للأزمة والدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المصدر، أن البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة العربية بالجزائر سيؤكد على دعم سبل الحل السياسي والتحذير من أي محاولات للجوء للحل العسكري، إضافة للتأكيد على ضرورة تفعيل قرارات مجلس الأمن حول ليبيا، خصوصاً القرار الذي يدعو إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب في أقرب الآجال.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مجلس الأمن الدولي التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام آخر.

وحث المجلس جميع الأطراف على تنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار بشكل كامل، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف في وقت سابق من ذلك الشهر، والتي من المفترض أن تنفذ بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن.

في ذات السياق، أكد رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن البعثة الأممية عليها دور مهم خلال الفترة المقبلة خاصة ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتفكيك الميليشيات ونزع أسلحتها، وتفعيل الأمن والاستقرار داخل ليبيا للانتقال إلى المرحلة التالية وهي إجراء الانتخابات العامة في البلاد، مشيراً إلى أهمية دعم المسار العسكري ولجنة «5+5».