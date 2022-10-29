عشرات القتلى والجرحى في هجوم على وزارة التربية بالصومال

مقديشو (الاتحاد، وكالات)

انفجرت سيارتان مفخختان، أمس، في مقديشو مستهدفتين وزارة التربية، وهو ما أسفر عن سقوط «ضحايا»، وأحدث أضراراً جسيمة في المباني المحيطة، حسبما أفادت الشرطة وشهود.

وقال صادق دوديش، المتحدث باسم الشرطة الصومالية، إن «الانفجارين المتزامنين» وقعا على طريق في موازاة مقر الوزارة، وخلّفا «العديد من الضحايا»، مضيفاً: «سندلي بمزيد من التفاصيل لاحقاً».

ذكرت الشرطة ووكالة الأنباء الرسمية، أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في الانفجار، وقال شرطي يحرس الوزارة، يدعى حسن، إنه رأى 12 جثة على الأقل وأكثر من 20 مصاباً.من جهته، قال الشرطي إبراهيم محمد إن إحدى السيارتين المفخختين نجحت في دخول حرم الوزارة، وأعقب ذلك إطلاق عيارات نارية.

وأضاف: «بعد بضع دقائق، وقع انفجار آخر في المنطقة نفسها».

وأفاد الشاهد عبد الرحمن عيسى، بأن عدداً كبيراً من الأشخاص كانوا موجودين على الطريق الموازية لمبنى الوزارة عند وقوع الانفجار الأول.

وأورد شاهد آخر اسمه أمينو سلاد: «شاهدت دخاناً كثيفاً في محيط الوزارة وأضراراً جسيمة».

ولم تتبن أي جهة الاعتداء حتى الآن، لكن السلطات الصومالية تنسب عادة هجمات مماثلة إلى متمردي حركة «الشباب» الإرهابية، التي لا تزال تنفذ اعتداءات في العاصمة والمدن الصومالية الكبرى.

ومنذ 2007، تقاتل الحركة المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الحكومة الصومالية الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي. وطردت من المدن الكبرى وبينها مقديشو في 2011 لكنها لا تزال متحصنة في مناطق ريفية مترامية وخصوصاً في جنوب البلاد.

وتبنت حركة «الشباب» هجوماً استهدف الأسبوع الفائت فندقاً في مدينة كيسمايو الساحلية خلف تسعة قتلى و47 جريحاً.

وكثفت حركة «الشباب» الإرهابية نشاطهما في الأشهر الأخيرة في الصومال، البلد الفقير والمضطرب في القرن الأفريقي. وتجلى ذلك خصوصاً في هجوم كبير على فندق في مقديشو نهاية أغسطس استمر نحو ثلاثين ساعة.

وبعد هذا الهجوم الذي أسفر عن 21 قتيلاً على الأقل و117 جريحاً، وعد الرئيس حسن شيخ محمود بـ«حرب شاملة» للقضاء على المتمردين المتطرفين، داعياً السكان إلى «الابتعاد» من المناطق التي يسيطر عليها هؤلاء.

وشنت قوات الأمن، مدعومة بميليشيات محلية قبلية، عمليات عسكرية في وسط البلاد، أتاحت بحسب السلطات استعادة السيطرة على أراض من الإرهابيين.

وفضلاً عن تمرد حركة «الشباب»، تعيش الصومال خطر مجاعة وشيكة تسبب بها أخطر جفاف تشهده البلاد منذ أكثر من أربعين عاماً.

ويطاول الجفاف 7.8 ملايين شخص يشكلون نحو نصف تعداد السكان، بينهم 213 ألفاً مهددون بمجاعة خطيرة، وفق الأمم المتحدة.