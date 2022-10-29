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بايدن يشارك بـ«كوب 27» في مصر

بايدن يشارك بـ«كوب 27» في مصر
30 أكتوبر 2022 01:24

واشنطن (وكالات)

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قال البيت الأبيض، أمس الأول، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ «كوب 27» في 11 نوفمبر، حيث سيدعو العالم للتحرك «في هذا العقد الحاسم».
وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن بايدن سيزور بعد ذلك كمبوديا يومي 12 و13 نوفمبر، للمشاركة في القمة السنوية بين الولايات المتحدة ودول الآسيان، وقمة شرق آسيا. وقال إنه بعد ذلك سيزور إندونيسيا في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر، للمشاركة في قمة زعماء مجموعة العشرين.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير إن بايدن سيستغل «كوب 27» للبناء على العمل المهم الذي قامت به الولايات المتحدة لتعزيز مكافحة المناخ العالمي، ومساعدة الدول الأكثر عرضة للخطر على التحلي بالمرونة في مواجهة تأثيرات المناخ. يأتي ذلك فيما أدلى بايدن بصوته مبكراً، مساء أمس، في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي، المقررة في الثامن من نوفمبر، وذلك بصحبة حفيدته ناتالي التي أدلت بصوتها كناخبة لأول مرة، بينما يناضل فيه «الديمقراطيون» من أجل كل صوت.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين ربما يفقدون السيطرة على مجلسي الكونجرس، إذ أن استياء الناخبين من ارتفاع التضخم يفسد الزخم الذي كان «الديمقراطيون» يأملون في الحصول عليه بعد معركة مريرة مع «الجمهوريين» حول حقوق الإجهاض.

البيت الأبيض
جو بايدن
قمة المناخ
مصر
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