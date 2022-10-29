خطف مواطن فرنسي أسترالي في تشاد

نجامينا (وكالات)

أعلنت الحكومة التشادية، أمس، تعرض مواطن فرنسي أسترالي للخطف في شرق البلاد الحدودي مع السودان «بأيدي أشخاص مجهولين حتى الآن». وقالت السلطات التشادية، إن عملية الخطف وقعت عصر 28 أكتوبر 2022، بدون أن تحدد ملابساتها.

وأشارت إلى أن الفرنسي الأسترالي عمل في محمية يديرها «صندوق الحفاظ على الصحراء»، وهو منظمة غير حكومية لحماية الحياة البرية.

وتأسس صندوق الحفاظ على الصحراء عام 2004 للتصدي إلى «موجة الانقراض الكارثية» التي «تهدد الطيور والثدييات الكبيرة في أفريقيا»، وفق موقع المنظمة. وأكدت السلطات التشادية أن «الحكومة حشدت كل الإمكانات الأمنية والبشرية للقبض على الخاطفين».

وتشاد دولة غير ساحلية تقع في وسط منطقة الساحل، وتبلغ مساحتها حوالى 1.3 مليون كيلومتر مربع، وتحدها الكاميرون ونيجيريا والنيجر وليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.