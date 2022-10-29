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مئات القتلى والجرحى حصيلة تدافع في كوريا الجنوبية

رجل يتلقى مساعدة طبية في مكان حادث تدافع في سيؤول (رويترز)
30 أكتوبر 2022 01:24

سيؤول (وكالات)  

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قتل ما لا يقل عن ١٤٠ شخصاً، وأصيب ١٥٠ آخرون في تدافع في منطقة إيتايون بوسط العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، وسط احتفالات عيد الهالوين، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء، أمس. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، عشرات الأشخاص الممددين على الأرض، وتمت تغطيتهم بأغطية بلاستيكية زرقاء على جانب الطريق. وقال شهود عيان، إن الشوارع المحيطة بموقع الحادث كانت مزدحمة للغاية لدرجة أنه كان من الصعب على خدمات الطوارئ شق طريقها عبر الحشد لمساعدة الضحايا.
كانت «يونهاب» ذكرت في وقت سابق أن نحو 50 شخصاً أصيبوا بما يشتبه أنه أزمة قلبية بسبب التدافع.
وأمر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، المسؤولين بتقديم الإسعافات الأولية بسرعة وعلاج المصابين.

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