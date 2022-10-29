الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

باكستان تتسلم أقدم معتقل في «غوانتانامو»

باكستان تتسلم أقدم معتقل في «غوانتانامو»
30 أكتوبر 2022 01:24

اسلام اباد (وكالات) 

أخبار ذات صلة
اختتام التمرين العسكري "نصل البحر 4" بين الإمارات وباكستان
طريقة سهلة تحد من تطور مرض السكري

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن باكستان تسلمت، أمس، باكستانياً يُعرف بأنه أقدم معتقل في قاعدة غوانتانامو بعد الإفراج عنه من المعتقل الذي تديره الولايات المتحدة في كوبا.
كان السجن العسكري الأميركي يضم في وقت من الأوقات مئات من المتهمين الذين أسرتهم القوات الأميركية خلال «الحرب على الإرهاب» التي شنتها في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي في عام 2001.
اعتُقل سيف الله باراشا عام 2003 في تايلاند واتُهم بتمويل «التنظيم الإرهابي» مع أنه أصر على براءته، وقال إنه لا يعادي الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إنها «أكملت عملية مشتركة بين وكالات عدة لتسهيل عودة باراشا، نحن سعداء لأن مواطناً باكستانياً محتجزاً في الخارج عاد أخيراً إلى عائلته».
أفرج عن باراشا بعد أن وافق الرئيس الأميركي جو بايدن العام الماضي على إطلاق سراحه، حيث أوضحت وزارة الدفاع الأميركية أنه تم الإفراج عن سيف الله باراشا بعدما تبين أن اعتقاله «لم يعد ضرورياً للحماية من تهديد ملحوظ ومستمر «يطاول» أمن الولايات المتحدة».

 

باكستان
غوانتانامو
كوبا
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
من موقع الحادث
عربي ودولي
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
اليوم 22:40
من موقع الحادث
عربي ودولي
60 قتيلاً إثر انهيار جسر في الهند
اليوم 22:38
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
دنيا
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
اليوم 22:22
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
دنيا
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©