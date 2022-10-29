باكستان تتسلم أقدم معتقل في «غوانتانامو»

اسلام اباد (وكالات)

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن باكستان تسلمت، أمس، باكستانياً يُعرف بأنه أقدم معتقل في قاعدة غوانتانامو بعد الإفراج عنه من المعتقل الذي تديره الولايات المتحدة في كوبا.

كان السجن العسكري الأميركي يضم في وقت من الأوقات مئات من المتهمين الذين أسرتهم القوات الأميركية خلال «الحرب على الإرهاب» التي شنتها في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي في عام 2001.

اعتُقل سيف الله باراشا عام 2003 في تايلاند واتُهم بتمويل «التنظيم الإرهابي» مع أنه أصر على براءته، وقال إنه لا يعادي الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إنها «أكملت عملية مشتركة بين وكالات عدة لتسهيل عودة باراشا، نحن سعداء لأن مواطناً باكستانياً محتجزاً في الخارج عاد أخيراً إلى عائلته».

أفرج عن باراشا بعد أن وافق الرئيس الأميركي جو بايدن العام الماضي على إطلاق سراحه، حيث أوضحت وزارة الدفاع الأميركية أنه تم الإفراج عن سيف الله باراشا بعدما تبين أن اعتقاله «لم يعد ضرورياً للحماية من تهديد ملحوظ ومستمر «يطاول» أمن الولايات المتحدة».