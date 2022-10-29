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عون يحذر من «فوضى دستورية» بسبب عدم انتخاب خلف له

عون يحذر من «فوضى دستورية» بسبب عدم انتخاب خلف له
29 أكتوبر 2022 15:21

تحدث الرئيس اللبناني، ميشال عون، لرويترز في مقابلة اليوم السبت، قبل يوم واحد من مغادرته قصر بعبدا الرئاسي عن «فوضى دستورية» بسبب الشغور الرئاسي مع عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد وفي ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات.

ومن المقرر أن يغادر عون القصر الرئاسي في بعبدا غداً الأحد، قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، لكن أربع جلسات انتخابية أخفقت في انتخاب رئيس في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو أيار، إذ لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون.

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المصدر: وكالات
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