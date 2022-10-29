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روسيا تصدر بياناً بشأن القنابل النووية الأميركية في أوروبا

روسيا تصدر بياناً بشأن القنابل النووية الأميركية في أوروبا
29 أكتوبر 2022 12:10

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو ستنظر بعين الاعتبار، في تخطيطها العسكري، لتحديث القنابل النووية الأميركية المنتشرة في أوروبا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ذكرت مجلة بوليتيكو، نقلا عن برقية دبلوماسية أميركية وشخصين مطلعين، أن الولايات المتحدة عجلت بنشر أسلحتها النووية التكتيكية بي61-12 المحدثة في قواعد حلف شمال الأطلسي في أوروبا.

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