الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

13 هزّة أرضية تضرب البيرو

تعبيرية
29 أكتوبر 2022 10:41

ضربت 13 هزة أرضية بلغت قوة أشدّها 5,9 درجات جنوب البيرو الجمعة، من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار مادية حتى الآن، وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل.

وسجّلت الهزّة التي بلغت قوتها 5,9 درجات عند الساعة 15,22 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (20,22 ت غ) وكان مركزها في المحيط الهادئ على عمق 26 كيلومترا، على مسافة 111 كيلومترا جنوب غرب مدينة إيكا الساحلية التي تبعد 400 كيلومتر إلى جنوب ليما، على ما أوضح المركز.

واستبعدت إدارة الجغرافيا المائية والملاحة خطر وقوع زلزال أقوى. ووقعت آخر هزة أرضية بلغت قوتها 5,2 درجات عند الساعة 18,35 مساء بالتوقيت المحلي (23,35 ت غ)، وكان مركزها في المحيط الهادئ على عمق 15 كيلومترا وعلى مسافة 96 كيلومترا جنوب غرب إيكا.

وتتعرض البيرو كل عام ل400 هزة أرضية على الأقل يشعر بها السكان، إذ تقع على حزام النار في المحيط الهادئ وهي نقطة نشاط زلزالي يمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأميركية.

أخبار ذات صلة
13 هزة أرضية تضرب بيرو
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
المصدر: وكالات
المركز الوطني للأرصاد
هزة أرضية
البيرو
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
من موقع الحادث
عربي ودولي
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
اليوم 22:40
من موقع الحادث
عربي ودولي
60 قتيلاً إثر انهيار جسر في الهند
اليوم 22:38
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
دنيا
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
اليوم 22:22
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
دنيا
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©