الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن: الهجوم على زوج بيلوسي «دنيء»

جو بايدن
29 أكتوبر 2022 09:20

ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن بالاعتداء "الدنيء" على زوج زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي.
وقال بايدن خلال جولة انتخابية في فيلاديلفيا إنّ "لا مكان" للعنف السياسي في الولايات المتحدة. وكان متسلّل قد هاجم زوج بيلوسي بمطرقة بعد اقتحام منزل الزوجين في كاليفورنيا الجمعة، على ما أعلنت الشرطة.
وأضاف الرئيس الأميركي "هذا دنيء. لا مكان (له) في أميركا. هناك الكثير من العنف والعنف السياسي والكثير من الكراهية والكثير من النقد اللاذع".
وأشار بايدن إلى أنّ المهاجم صاح "أين نانسي؟"، على غرار ما فعل بعض المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 وفقًا لعدد من وسائل الإعلام المحلّية.
وخشية أن يؤدي ذلك إلى التأثير في المناخ السياسي، دعا بايدن المسؤولين إلى "معارضة" هذا العنف أيا يكن انتماؤهم.

أخبار ذات صلة
«بي جاي» يمزق سلة «حامل اللقب»!
طريقة سهلة تحد من تطور مرض السكري
المصدر: وكالات
واشنطن
جو بايدن
أميركا
نانسي بيلوسي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
من موقع الحادث
عربي ودولي
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
اليوم 22:40
من موقع الحادث
عربي ودولي
60 قتيلاً إثر انهيار جسر في الهند
اليوم 22:38
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
دنيا
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
اليوم 22:22
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
دنيا
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©