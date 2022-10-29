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72 قتيلاً جراء الفيضانات في الفيليبين

أرشيفية
29 أكتوبر 2022 08:37

لقي ما لا يقل عن 72 شخصا مصرعهم في فيضانات وانهيارات أرضية في الفيليبين عندما ضربت العاصفة الاستوائية نالغي الأرخبيل السبت، وفق حصيلة جديدة أصدرتها السلطات. ضربت نالغي التي كان متوقعا وصولها منذ الخميس، جزيرة لوزون الرئيسية في الفيليبين، مصحوبة برياح بلغت سرعتها 95 كلم/ساعة. أعلن مدير الدفاع المدني في البلاد، رافايليتو أليخاندرو أن عدد القتلى بلغ 72 حتى صباح السبت. وقال إن 14 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين. وبلغ العدد الرسمي السابق للقتلى 67. يركز عمال الإنقاذ جهودهم على قرية كوسيغ حيث عثِر على عشرات الجثث الجمعة. وبدأت الأمطار الغزيرة الهطول مساء الخميس في المنطقة. وقالت خدمة الأرصاد الجوية الفيليبينية إن نالغي قد تضرب العاصمة مانيلا. وقال أليخاندرو "بناء على توقعاتنا هذه العاصفة قوية جدا وقد تجهزنا لها"، مضيفا أن 5000 فريق من رجال الإنقاذ على استعداد للتدخل. وطُلِب من السكان الذين يعيشون في مسار العاصفة أو بالقرب منه التزام منازلهم. واجلي أكثر من سبعة آلاف شخص قبل وصول العاصفة، حسب الدفاع المدني.

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المصدر: وكالات
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