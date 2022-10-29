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قمة بين بوتين وزعيمَي أرمينيا وأذربيجان
مواجهات بين أرمينيا وأذربيجان (أرشيفية)
29 أكتوبر 2022 08:16
أكد الكرملين الجمعة انعقاد قمة ثلاثية بين الرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرمني الاثنين في منتجع سوتشي الروسي لمناقشة الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ.
وقال الكرملين في بيان "بمبادرة من الجانب الروسي، ستجمع محادثات ثلاثية الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان يوم 31 أكتوبر في سوتشي".
وأوضح الكرملين أن المسؤولين الثلاثة سيناقشون خلال هذا الاجتماع "الإجراءات الإضافية التي من شأنها تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة" القوقاز.
وأضاف البيان أن من المقرر أيضا عقد اجتماعات منفصلة لبوتين مع كل من الزعيمين.
وكان باشينيان أعلن الأربعاء أنه سيتوجه إلى روسيا الاثنين للمشاركة في هذه القمة، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس الأذربيجاني أكّد مشاركته.
وأثارت الاشتباكات الدامية في سبتمبر على طول الحدود الأرمنية الأذربيجانية مخاوف من اندلاع صراع شامل جديد.
وقالت روسيا إنه سيجري التطرق خلال الاجتماع الثلاثي الى تنفيذ اتفاقات تم التوصل إليها في المحادثات بوساطة روسية العام الماضي.
وأضافت ان "الأسئلة المتعلقة بإعادة بناء التجارة والاقتصاد وتطويرهما، فضلا عن روابط النقل، ستناقش ايضا".
والتقى باشينيان وعلييف آخر مرة في بروكسل لإجراء محادثات بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعد الاشتباكات في سبتمبر.
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