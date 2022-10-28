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واشنطن: نسعى للتعاون مع الحكومة العراقية الجديدة

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
29 أكتوبر 2022 02:13

واشنطن (وكالات)

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أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها للعمل مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومع حكومته في مجال «مصالحنا المشتركة»، بما فيها تحسين الخدمات للشعب العراقي وضمان عراق آمن ومستقر وذي سيادة على النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.
وقال البيان: «الشعب العراقي جدير بأن يكون أمامه فرص اقتصادية، وبوضع نهاية للفساد وتحسين الخدمات العامة، وترحّب الولايات المتحدة بتعهّد رئيس الوزراء السوداني بوضع السلاح تحت سيطرة مؤسّسات الدولة الرسمية والشرعية»، مضيفة: «لدينا ولدى حكومة العراق مصلحة مشتركة في الحفاظ على الاستقرار والأمن».
وتابع البيان: «الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع الحكومة العراقية والشعب العراقي، للتصدّي سوية للتحديات التي تواجه العراق، من تحسين احترام حقوق الإنسان إلى معالجة تغيّر المناخ وتحسين الفرص الاقتصادية أمام أعداد متزايدة من السكان، ويمكن للعراق أن يستند إلى الولايات المتحدة كشريك له، وهو يمضي قدماً في الإصلاحات».

الحكومة العراقية الجديدة
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محمد شياع السوداني
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