نيجيريا تشدد الإجراءات الأمنية بعد تحذير أميركي

أبوجا (أ ف ب)

أعلنت الشرطة النيجيرية أنها تعمل على تشديد الإجراءات الأمنية في كل أنحاء البلاد، بعدما أمرت الولايات المتحدة دبلوماسييها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة أبوجا، بسبب «تصاعد خطر الهجمات الإرهابية» على العاصمة.

وفي حين لا تزال طبيعة التهديد غير معروفة، فإن سكان منطقة العاصمة الفدرالية في حالة تأهب قصوى منذ يوم الأحد الماضي، بعدما أصدرت العديد من السفارات الغربية تحذيرات نصحت عبرها مواطنيها بالحد من السفر إلى نيجيريا، البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا. ودعت الشرطة النيجيرية في بيان، مساء أمس الأول، كبار ضباطها إلى «تعزيز الأمن في مناطقهم، لا سيما في العاصمة الفدرالية». وطلب المفتش العام للشرطة، عثمان ألكالي بابا، من سكان المنطقة البالغ عددهم ستة ملايين «توخي اليقظة وإبلاغ الشرطة عن أي حوادث أو أشخاص مشبوهين».

وأمرت الولايات المتحدة دبلوماسييها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة العاصمة النيجيرية أبوجا، بسبب «تصاعد خطر الهجمات الإرهابية» حسب بيان لوزارة الخارجية.