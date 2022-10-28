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الإمارات تجدد الدعوة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

أميرة الحفيتي تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
29 أكتوبر 2022 02:18

نيويورك (الاتحاد)

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جددت الإمارات، أمس، دعوتها إلى خفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء أوكرانيا، وإيجاد حلٍ دبلوماسي لهذا النزاع، مشددة على أن الحوار هو السبيل الوحيد المستدام لنَحيد عن المسار الخطير الذي يتجه إليه العالم حالياً.
وحثت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، الأطراف على تحديد مجالات مُعينة يمكن من خلالها اتخاذ خطوات إيجابية والالتزام بتنفيذها، معربة عن إيمانها بأنه من خلال بناء الثقة تدريجياً، يُمكن أن يتم العمل باتجاه تحقيق سلامٍ مستدام.
وقالت الحفيتي: «لقد أُسِّسَت الأمم المتحدة على أنقاض الحرب العالمية الثانية لحماية البشرية من ويلات الحروب، ويَكمُن جوهر هذا الالتزام في ضمان عدم استخدام أسلحة الدمار الشامل، بغض النَظَر عن نوعِها». 
وأضافت: «لذلك، يجب على هذا المجلس أن يكون موحداً في توجيه رسالةٍ واضحة مفادها أن أي استخدام لأسلحة بيولوجية أو كيميائية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل، تحت أي ظرف، يُعتبر أمراً غير مقبول، ويشكل هجوماً على إنسانيتنا المشتركة».
وأوضحت الحفيتي أن التَوافُق الدولي حول حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل مبنيٌ على أُطر قانونية دولية راسخة، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة البيولوجية، والتي تلتزم بها الإمارات، مشيرة إلى أنه بِموجَب هذه الاتفاقية، يجب أبداً عدم تطوير الأسلحة البيولوجية، أو إنتاجها، أو تخزينها، أو حِيازتها، أو الاحتفاظ بها، أو نَقلُها. 
وأضافت أنه من غير المقبول كذلك استخدام هذه الأسلحة في حالات النزاع أو تحت أي ظرفٍ من الظروف، مشيرة إلى أهمية دعم وتيسير البحوث المُتعلقة بالعَوامِل البيولوجية للأغراض السِلميّة، بما في ذلك على وجه الخُصوص للوقاية من الأمراض، تماشياً مع الاتفاقية.
وشجعت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على حل خلافاتِها بالحوار البنّاء، الأمر الذي يعني، من الناحية العملية، أنه عندما تَطرأ أي مسائلَ في إطار الاتفاقية، تَـتعهد الأطراف بالتشاور والتعاون لحل الخلافات. 
وقالت: «إن الاجتماعات التشاورية الرسميّة التي عُقدت في شهري أغُسطُس وسبتمبر تُعتبر مثالاً على هذا التعهُد من قِبل الدول الأطراف».

الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
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مجلس الأمن
أميرة الحفيتي
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