روسيا: 3% فقط من صادرات «اتفاق الحبوب» تُمنح للدول الفقيرة

عواصم (وكالات)

قالت روسيا أمس، إن الدول الأشد فقراً تحصل على 3 بالمئة فقط من صادرات الغذاء التي تتم في إطار اتفاق توسطت فيها الأمم المتحدة لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وإن نصف الشحنات تذهب للدول الغربية. وأوضحت في بيان «اتضح أن الموقع الجغرافي للدول المتلقية لهذه الشحنات لا يتسق بالمرة مع الأهداف الإنسانية المعلنة من قبل»، مشيرة إلى أن الدول الأكثر حاجة مثل الصومال وإثيوبيا واليمن والسودان وأفغانستان تلقت 3 بالمئة فقط من الغذاء، وأغلبها من برنامج الأغذية العالمي.

ومنذ أن وقعت روسيا وأوكرانيا في تركيا يوم 22 يوليو على مبادرة حبوب البحر الأسود المدعومة من الأمم المتحدة، صدرت أوكرانيا ملايين الأطنان من الذرة والقمح ودوار الشمس والشعير وبذور اللفت والصويا.

واشتكى الرئيس الروسي ومسؤولون روس من وجود مشاكل تعيب الاتفاق، ما أثار مخاوف من انسحاب موسكو منه ما لم تنفذ مطالبها.

وقال مسؤولون غربيون مطلعون على محادثات الحبوب إن أي إمدادات إلى الأسواق العالمية من أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، تخفف من حدة أزمة الغذاء.