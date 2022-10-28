الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا: 3% فقط من صادرات «اتفاق الحبوب» تُمنح للدول الفقيرة

روسيا: 3% فقط من صادرات «اتفاق الحبوب» تُمنح للدول الفقيرة
29 أكتوبر 2022 02:13

عواصم (وكالات) 

أخبار ذات صلة
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

قالت روسيا أمس، إن الدول الأشد فقراً تحصل على 3 بالمئة فقط من صادرات الغذاء التي تتم في إطار اتفاق توسطت فيها الأمم المتحدة لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وإن نصف الشحنات تذهب للدول الغربية. وأوضحت في بيان «اتضح أن الموقع الجغرافي للدول المتلقية لهذه الشحنات لا يتسق بالمرة مع الأهداف الإنسانية المعلنة من قبل»، مشيرة إلى أن الدول الأكثر حاجة مثل الصومال وإثيوبيا واليمن والسودان وأفغانستان تلقت 3 بالمئة فقط من الغذاء، وأغلبها من برنامج الأغذية العالمي.
ومنذ أن وقعت روسيا وأوكرانيا في تركيا يوم 22 يوليو على مبادرة حبوب البحر الأسود المدعومة من الأمم المتحدة، صدرت أوكرانيا ملايين الأطنان من الذرة والقمح ودوار الشمس والشعير وبذور اللفت والصويا.
واشتكى الرئيس الروسي ومسؤولون روس من وجود مشاكل تعيب الاتفاق، ما أثار مخاوف من انسحاب موسكو منه ما لم تنفذ مطالبها.
وقال مسؤولون غربيون مطلعون على محادثات الحبوب إن أي إمدادات إلى الأسواق العالمية من أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، تخفف من حدة أزمة الغذاء.

روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
اتفاق إسطنبول
الحبوب
صادرات الحبوب
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
دنيا
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
30 أكتوبر 2022
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
دنيا
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
اليوم 23:54
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©