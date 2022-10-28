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اشتباكات وحريق في مركز للمهاجرين بقبرص

اشتباكات وحريق في مركز للمهاجرين بقبرص
28 أكتوبر 2022 22:11

 قالت الشرطة وشهود إن اشتباكات اندلعت وأُضرمت نيران في مركز استقبال مكتظ بالمهاجرين في قبرص اليوم الجمعة.
وارتفعت سحب كثيفة من الدخان فوق أجزاء من مركز استقبال بورناراس على بعد نحو 22 كيلومتراً غربي العاصمة نيقوسيا.
وقال شهود لرويترز إنهم رأوا أشخاصا من المركز يفرون ويسيرون على طريق رئيسي قريب ومعهم أمتعتهم. وقالت الشرطة إن الأفراد غادروا المركز، وهو ليس منشأة مغلقة، حين اندلعت الحرائق.
وأضافت الشرطة أن الاشتباكات اندلعت على ما يبدو بين مجموعتين في المركز. وأضافت أن رجال الإطفاء أخمدوا النيران لكن اشتباكات متفرقة استمرت لبعض الوقت.
وقال متحدث باسم الشرطة "احترق عدد من الخيام .. الوضع هدأ الآن".
ويستضيف مركز بورناراس مهاجرين بما يفوق طاقته الاستيعابية البالغة ألف شخص، في الوقت الذي تجد فيه قبرص صعوبة في التعامل مع تدفق طالبي اللجوء من سوريا ودول أفريقية.

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المصدر: رويترز
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