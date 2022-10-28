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إيطاليا تعتزم إنهاء حظر عمل العاملين بالصحة وسط تخفيف قيود كورونا

إيطاليا تعتزم إنهاء حظر عمل العاملين بالصحة وسط تخفيف قيود كورونا
28 أكتوبر 2022 20:55

تستعد إيطاليا لإلغاء بعض إجراءاتها الأخيرة لمواجهة كوفيد- 19، حسبما ذكر وزير الصحة أورازيو سكيلاتشى اليوم الجمعة، مشيرا هذه أن الخطوة ستساعد على "العودة إلى الوضع الطبيعي".
 ويرغب الوزير الذي لا ينتمي إلى أن حزب سياسي في أن يعود الأطباء والموظفون الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كوفيد- 19، ولذلك ما زالوا موقوفين عن العمل، إلى عملهم.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استبدال موجز أسبوعي بالتقارير اليومية من وزارة الصحة بشأن الأعداد والتطورات في الجائحة.
  ويقول سكيلاتشي إنه يعتمد على إحساس الإيطاليين بالمسؤولية. وتم رفع المزيد والمزيد من القيود في الأشهر القليلة الماضية، مثلما تم مؤخرا إلغاء الإلزام بوضع الكمامة في المواصلات العامة مثل الحافلات والقطارات.
  ولا يسري الإلزام بوضع الكمامات حاليا إلا في المستشفيات ودور الرعاية.

  وحذر الرئيس سيرجيو ماتاريلا السكان اليوم واستمر في الحث على توخي الحذر قائلا: "بعد مرور أكثر من سنتين ونصف السنة على الحائجة، ما زلنا غير قادرين على إعلان الانتصار النهائي على كوفيد- 19. لكن لدينا الانطباع أننا تجاوزنا أسوأ مرحلة".

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