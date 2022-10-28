الرئيس الألماني يحذر مواطنيه من مستقبل صعب جراء حرب أوكرانيا

سعى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى إعداد مواطنيه لمستقبل صعب جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال شتاينماير في خطاب ببرلين اليوم الجمعة: "نحن بصدد سنوات أكثر صعوبة، سنوات قاسية... تم استنزاف ثمار السلام، وبدأت حقبة غير مواتية لألمانيا"، مراهنا في ذلك على "روح المقاومة" لدى الألمان.

وذكر شتاينماير أن بلاده تمر حاليا بأحلك أزمة منذ إعادة توحيد شطريها، مضيفا أنه يتعين الآن الانتباه لما يتطلبه الوضع الراهن.

وقال: "عندها لن نضطر إلى التطلع لهذه الحقبة الجديدة، مملوئين بالخوف أو بلا حماية على الإطلاق".

وقال شتاينماير إنه في هذه السنوات يمكن لألمانيا أن تبني على نقاط قوتها التي طورتها خلال السنوات الماضية، مضيفا أن الدولة قوية اقتصاديا وبها أبحاث علمية جيدة وشركات قوية وهيكل فعال وطبقة وسطى كبيرة وقوية في المجتمع.

وشدد الرئيس على وجوب إضافة شيء إلى نقاط القوة هذه، التي ساعدت ألمانيا حتى الآن، وقال: "علينا أن نصبح قادرين على التعامل مع الصراعات، داخليا وخارجيا. نحن بحاجة إلى الإرادة لتأكيد أنفسنا وكذلك إلى القوة لضبط أنفسنا "، مؤكدا ضرورة عدم تبني عقلية الحرب، وقال: "لكننا بحاجة إلى روح المقاومة والصمود"، موضحا أن هذا يتضمن في المقام الأول جيشا قويا ومجهزا جيدا.