الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس الألماني يحذر مواطنيه من مستقبل صعب جراء حرب أوكرانيا

الرئيس الألماني يحذر مواطنيه من مستقبل صعب جراء حرب أوكرانيا
28 أكتوبر 2022 16:32

سعى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى إعداد مواطنيه لمستقبل صعب جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال شتاينماير في خطاب ببرلين اليوم الجمعة: "نحن بصدد سنوات أكثر صعوبة، سنوات قاسية... تم استنزاف ثمار السلام، وبدأت حقبة غير مواتية لألمانيا"، مراهنا في ذلك على "روح المقاومة" لدى الألمان.
وذكر شتاينماير أن بلاده تمر حاليا بأحلك أزمة منذ إعادة توحيد شطريها، مضيفا أنه يتعين الآن الانتباه لما يتطلبه الوضع الراهن.
وقال: "عندها لن نضطر إلى التطلع لهذه الحقبة الجديدة، مملوئين بالخوف أو بلا حماية على الإطلاق".
وقال شتاينماير إنه في هذه السنوات يمكن لألمانيا أن تبني على نقاط قوتها التي طورتها خلال السنوات الماضية، مضيفا أن الدولة قوية اقتصاديا وبها أبحاث علمية جيدة وشركات قوية وهيكل فعال وطبقة وسطى كبيرة وقوية في المجتمع.
وشدد الرئيس على وجوب إضافة شيء إلى نقاط القوة هذه، التي ساعدت ألمانيا حتى الآن، وقال: "علينا أن نصبح قادرين على التعامل مع الصراعات، داخليا وخارجيا. نحن بحاجة إلى الإرادة لتأكيد أنفسنا وكذلك إلى القوة لضبط أنفسنا "، مؤكدا ضرورة عدم تبني عقلية الحرب، وقال: "لكننا بحاجة إلى روح المقاومة والصمود"، موضحا أن هذا يتضمن في المقام الأول جيشا قويا ومجهزا جيدا.

أخبار ذات صلة
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
دنيا
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
30 أكتوبر 2022
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
دنيا
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
اليوم 23:54
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©