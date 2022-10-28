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هجوم بمواد حارقة على نزل لإيواء لاجئين في ألمانيا

هجوم بمواد حارقة على نزل لإيواء لاجئين في ألمانيا
28 أكتوبر 2022 16:12

 نفذ مجهولون صباح اليوم الجمعة هجوما بمواد حارقة على نزل كان مخططا لإيواء لاجئين في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وأعلن مكتب الشرطة الجنائية الإقليمي في مدينة دريسدن أن الحريق اندلع داخل فندق "شبريهوتيل" بمدينة باوتسن بعد أن حطم الجناة عددا من النوافذ وألقوا بعبوات حارقة داخل المبنى.
وبحسب البيانات، كان يبيت في المبنى أربعة أشخاص، ولم يصابوا في الهجوم.
وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق.
وتولى مركز مكافحة الإرهاب والتطرف التابع للشرطة الجنائية التحقيق في الواقعة. ولم يتمكن مكتب الشرطة الجنائية من تقديم أي معلومات عن حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم. وتم تطويق المبنى على مساحة واسعة.

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