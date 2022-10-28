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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفلبين

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفلبين
28 أكتوبر 2022 12:15

 قال مسؤول حكومي كبير في الفلبين، اليوم الجمعة، إن فيضانات وعدة انهيارات أرضية في إقليم بجنوب الفلبين أدت لمقتل 31 شخصا على الأقل، بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين.

وذكر نجيب سيناريمبو وزير الداخلية في منطقة بانجسامورو عبر الهاتف إن هطول أمطار غزيرة ناجم عن اقتراب عاصفة مدارية تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أثرت على عدة بلديات في إقليم ماجينداناو.

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وقال سيناريمبو إن عمليات الإنقاذ جارية بحثا عن المفقودين، لكنه لم يستطع تحديد عددهم. وأضاف أن أحوال الطقس اليوم الجمعة تحسنت بشكل طفيف بعد هطول أمطار بصورة متواصلة الليلة الماضية.
وقال سيناريمبو إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى. 

المصدر: وكالات
الفلبين
أمطار غزيرة
فيضانات
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