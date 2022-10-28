الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 13 شخصاً في عاصفة عنيفة ضربت الفلبين

مقتل 13 شخصاً في عاصفة عنيفة ضربت الفلبين
28 أكتوبر 2022 09:33

قضى 13 شخصاً في انزلاقات تربة وفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة ترافقت مع عاصفة استوائية ضربت جنوب الفلبين الجمعة، حسبما أكد مسؤول في إدارة الكوارث.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع المدني في حكومة المنطقة نجيب سيناريمبو، إن عشرة من الضحايا هم من بلدة داتو بلاه سينسوات التي اجتاحتها الفيضانات في جزيرة مينداناو.
وانتشلت فرق الإنقاذ التي استخدمت قوارب مطاطية، ثلاث جثث أخرى في بلدة داتو أودين سينسوات المجاورة أثناء قيامها بعمليات بحث في المناطق المحيطة بمدينة كوتاباتو، وفق سيناريمبو.
وأضاف "نأمل ان تتوقف الحصيلة عند هذا الحد".
وتقوم فرق الإنقاذ، بما يشمل وحدات عسكرية، بتفقد مناطق أخرى بعد الابلاغ عن فيضانات وانزلاقات أتربة فيها.
وقال مكتب الأرصاد الجوية الحكومي في مانيلا إن سبب ذلك يعود جزئيا إلى العاصفة الاستوائية نالغي التي ضربت مناطق بعيدة في الشمال الشرقي.
والعاصفة متجهة إلى شمال الفلبين حيث أكد مكتب الدفاع المدني إجلاء قرابة 5000 شخص من مناطق معرضة لخطر الفيضانات وانزلاقات الأتربة، قبل وصولها إلى اليابسة يوم السبت أو الأحد.

أخبار ذات صلة
سفارة الدولة في الفلبين تهيب المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الفيليبين إلى 67 قتيلاً
المصدر: وكالات
الفلبين
انزلاق التربة
عاصفة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
دنيا
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
30 أكتوبر 2022
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
دنيا
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
اليوم 23:54
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©