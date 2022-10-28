سوناك لن يحضر "كوب 27" في مصر

تعرض رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك الذي استضافت بلاده آخر مؤتمر مناخي للأمم المتحدة العام الماضي، لانتقادات شديدة الخميس بعد أن أعلن داونينغ ستريت أنه لن يحضر كوب 27 في مصر. وعزت متحدثة باسم زعيم حزب المحافظين الخميس غيابه بـ"التزامات ملحة" تتعلق خصوصا بإعداد عرض للميزانية في 17 نوفمبر وهو أمر بات موضع ترقب شديد بعد أسابيع عدة من التقلبات المالية في المملكة المتحدة.
وقالت المتحدثة إن سوناك سيكون مُمَثلا بوزراء آخرين، بمن فيهم المبعوث البريطاني للمناخ ألوك شارما الذي ترأس كوب 26 العام الماضي في غلاسكو. بالمقابل يعتزم سوناك حضور قمة مجموعة العشرين يومي 15 و16 نوفمبر في إندونيسيا والتي يتوقع أن يشارك بها خصوصا الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.
وأكدت المتحدثة باسم سوناك أن المملكة المتحدة ستواصل دعم مؤتمر كوب 27 والالتزام بالدفع نحو الحياد الكربوني.