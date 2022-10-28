الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سوناك لن يحضر "كوب 27" في مصر

ريشي سوناك
28 أكتوبر 2022 08:51

تعرض رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك الذي استضافت بلاده آخر مؤتمر مناخي للأمم المتحدة العام الماضي، لانتقادات شديدة الخميس بعد أن أعلن داونينغ ستريت أنه لن يحضر كوب 27 في مصر.
وعزت متحدثة باسم زعيم حزب المحافظين الخميس غيابه بـ"التزامات ملحة" تتعلق خصوصا بإعداد عرض للميزانية في 17 نوفمبر وهو أمر بات موضع ترقب شديد بعد أسابيع عدة من التقلبات المالية في المملكة المتحدة.

وقالت المتحدثة إن سوناك سيكون مُمَثلا بوزراء آخرين، بمن فيهم المبعوث البريطاني للمناخ ألوك شارما الذي ترأس كوب 26 العام الماضي في غلاسكو.
بالمقابل يعتزم سوناك حضور قمة مجموعة العشرين يومي 15 و16 نوفمبر في إندونيسيا والتي يتوقع أن يشارك بها خصوصا الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت المتحدثة باسم سوناك أن المملكة المتحدة ستواصل دعم مؤتمر كوب 27 والالتزام بالدفع نحو الحياد الكربوني.


أخبار ذات صلة
بايدن يجري جولة مكوكية إلى مصر وكمبوديا وإندونيسيا
اختتام فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية
المصدر: وكالات
ريشي سوناك
مصر
بريطانيا
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
دنيا
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
30 أكتوبر 2022
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
دنيا
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
اليوم 23:54
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©