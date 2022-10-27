الإمارات ترحب بالتفتيش الأممي على أسلحة «الحوثيين»

نيويورك (الاتحاد)

رحبت الإمارات، أمس، بعملية التفتيش الأممي على أسلحة «الحوثيين» من قبل فريق «قرار 2231» الأممي، مؤكدة ضرورة صون المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، والمرتبطة بالتزامات الأمين العام للأمم المتحدة وموظفي الأمانة العامة.

وأكدت في بيان، أدلت به معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول صون الأمن والسلم الدوليين، أهمية عملية التفتيش الأممية على أسلحة «الحوثيين» والشظايا الناجمة عن استخدامها، منوّهة إلى أهمية النتائج والتوصيات التي يجري تقديمها إلى مجلس الأمن.

من جانبهم، استنكر أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشدة، الهجمات الإرهابية بالطائرات المسيّرة التي شنتها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، يوم الجمعة الماضي، والذي كانت ترسو به آنذاك ناقلة نفط.

واعتبر أعضاء المجلس، في بيان صحفي، أن هذه الهجمات تشكل تهديداً خطيراً لعملية السلام واستقرار اليمن، والأمن البحري، بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي.

وشددوا على أن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني، ودعوا ميليشيات «الحوثي» الإرهابية إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والانخراط بشكل بناء في الجهود لتجديد هدنة.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المراجع المتفق عليها.

وكان المبعوث الخاص، أدان في بيان أصدره، يوم السبت الماضي، الهجوم الذي تبنته ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، ووصفه بالتصعيد العسكري المقلق للغاية.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بإدانة مجلس الأمن للهجوم على ميناء الضبة النفطي، مؤكدة ضرورة «ردع» ميليشيات «الحوثي».

وقالت الخارجية اليمنية إن بيان مجلس الأمن يؤكد الحاجة الملحة إلى «ردع» ميليشيات «الحوثي» وأعمالها التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

ودعا مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس الأول، شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب ودول العالم والمجتمع الدولي، إلى تصنيف ميليشيات «الحوثي» منظمة إرهابية وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها.

وبحسب البيان، تدارس مجلس الوزراء اليمني، الاتجاهات الحكومية للتعامل مع طبيعة المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، «منظمة إرهابية».

كما استمع إلى تقارير حول تداعيات الهجوم الإرهابي «الحوثي» على مينائي الضبة النفطي في حضرموت وميناء رضوم البترولي في شبوة، واستمرار تهديدات الميليشيات «الحوثية» الإرهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وإمدادات الطاقة العالمية، وحركة الملاحة الدولية.

وأقر مجلس الوزراء اليمني عدداً من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات الإرهابية لـ«الحوثيين»، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية.

وأكد أن استكمال إنهاء الانقلاب «الحوثي» واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.

ولفت إلى أن التصعيد «الحوثي» رغم دعوات السلام والتحركات الأممية والدولية من أجله تكشف حقيقة موقفها، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الإرهابية للميليشيات «الحوثية»، مشيراً إلى أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على إصرار مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها للشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.