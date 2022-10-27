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السودان: وقفة احتجاجية أمام المفوضية الأممية ضد العنف القبلي

سوداني يرفع لافتة ترفض القبلية والعنصرية والجهوية (أ ف ب)
28 أكتوبر 2022 02:25

الخرطوم (وكالات) 

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نظم عشرات السودانيين وقفة احتجاجية، أمس، أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة بالخرطوم، لإدانة تصاعد العنف القبلي بولاية النيل الأزرق جنوب البلاد. وردد نحو 150 شخصاً، نظموا الوقفة احتجاجية، شعارات ضد الاشتباكات القبلية، ورفعوا لافتات كتب عليها «لا للحرب.. لا للقتل» و«لا للتهجير القسري».
وقالت مواهب إبراهيم من المشاركات في وقفة أمس: «وقفتنا رسالة للمجتمع الدولي لوقف قتل أهلنا في النيل الأزرق».
وشهدت ولاية النيل الأزرق مؤخراً اشتباكات قبلية دامية أوقعت قرابة 250 قتيلاً، حسبما أكد وزير الصحة بالولاية جمال ناصر أمس.
وقال ناصر: إن «إحصائية القتلى منذ يوم التاسع عشر من الشهر الجاري وحتى الآن، سجلت 237 شخصاً وهذه ليست إحصائية نهائية»، مشيراً إلى احتمال ظهور مزيد من الجثث.
وأضاف: «إن عدد الفارين بلغ 40 ألف شخص. ودفع تصاعد العنف القبلي بالنيل الأزرق الجيش السوداني إلى تعيين قائد عسكري جديد للولاية».
وتأتي الوقفة الاحتجاجية، فيما يتظاهر آلاف السودانيين على مدار الأيام الماضية للمطالبة بتشكيل حكومة مدنية.

الخرطوم
السودان
مفوضية الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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العنف القبلي
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