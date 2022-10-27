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الداخلية التونسية تعلن إحباط تفجير إرهابي

مقر وزارة الداخلية التونسية
28 أكتوبر 2022 02:25

تونس (الاتحاد) 

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كشفت وزارة الداخلية التونسية، أمس، أنها أحبطت مخططاً لتفجير إرهابي عن بُعد، كان يستهدف دورية أمنية بمدينة سوسة.
وكشفت الوزارة في تفاصيل العملية، بعد التحقيق مع المدبر الرئيسي لها وهو عنصر متشدد موال لتنظيم «داعش» المتطرف، أنه كان يعتزم تفجير عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بُعد.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بالتحقيق معه اعترف بنشاطه عبر أحد الأذرع الإعلامية التابعة لتنظيم «داعش» من خلال شبكات التخاطب المشفرة، واطلاعه من خلالها على كيفية صنع العبوات الناسفة والمتفجرة.
وإضافة إلى تخطيطه للقيام بالعملية المذكورة، بعد رصده للدورية الأمنية، اعترف بسعيه للحصول على سلاح ناري لاستعماله في الغرض ذاته.
وضبطت وحدات مكافحة الإرهاب، وفق بيان الوزارة، كمية من المواد الأولية المعدة لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات بمحل سكنه وبندقية صيد وذخيرة خاصة بها، إضافة إلى مجموعات من المعدات الإلكترونية.

وزارة الداخلية التونسية
تونس
تفجير إرهابي
هجوم إرهابي
مكافحة الإرهاب
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