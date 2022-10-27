ميقاتي: نأمل أن يساهم إنجاز ترسيم الحدود البحرية في حلّ الأزمات

بيروت (الاتحاد)

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نحيب ميقاتي، أمس، عن أمله في أن يسهم إنجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في حل الأزمات المالية والاقتصادية. وقال ميقاتي، خلال لقائه اليوم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين: «نأمل أن يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الإفادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يسهم في حل الأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد».

وأضاف ميقاتي: «التعاون بين مختلف المسؤولين اللبنانيين، بمساعدة أصدقاء لبنان، حقق هذه الخطوة النوعية الأساسية في تاريخ لبنان، بعد سنوات من العمل الدؤوب». وأكّد أن «الاهتمام الشخصي للرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعطى دفعاً لمسار جديد في المنطقة، ولدعم لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية». وشكر ميقاتي هوكشتاين «على الجهود التي بذلها في سبيل التوصل إلى إنجاز الترسيم».