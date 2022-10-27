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المبعوث الأممي يطالب أعضاء «5+5» بتحمل مسؤولياتهم لاستقرار ليبيا

المبعوث الأممي يطالب أعضاء «5+5» بتحمل مسؤولياتهم لاستقرار ليبيا
28 أكتوبر 2022 02:25

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة) 

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ناقش المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس، مع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» خلال اجتماع في مدينة سرت، البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مدينة جنيف السويسرية في أكتوبر 2020.
وحث المبعوث الأممي لدى ليبيا أعضاء اللجنة العسكرية الليبية كافة لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، والمضي قدماً نحو استقرار ليبيا، وذلك بحضور ممثلي اللجنة عن الجيش الوطني الليبي، وممثلي قوات الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية في المنطقة الغربية.
وتشكلت لجنة «5+5» من عسكريين بالمنطقتين الشرقية والغربية عقب مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، والذي دعا في مخرجاته لتشكيل لجنة مشتركة من عسكريين تضم خمسة ضباط عن المنطقة الغربية ومثلهم عن المنطقة الشرقية، وذلك للاتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين عقب العملية العسكرية التي شنها الجيش الليبي على طرابلس في أبريل 2019.
وعقدت لجنة «5+5» آخر اجتماعاتها في العاصمة طرابلس شهر يوليو الماضي، بحضور رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، ورئيس الأركان التابع للجيش الليبي، الفريق عبدالرازق الناظوري. 
وجرى الاتفاق، خلال ذلك الاجتماع على حرمة الدم الليبي، وعدم الاقتتال، واستغلال المؤسسة العسكرية للدفاع عن ليبيا، ووحدة التراب، ومدنية الدولة، ودعم الانتقال السلمي للسلطة، وضع حلول للنازحين والمهجرين.
في سياق آخر، أجرى القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا ليزلي أوردمان، سلسلة من المشاورات مع وزراء في حكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس، لبحث سبل الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال الفترة المقبلة.

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المبعوث الأممي إلى ليبيا
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