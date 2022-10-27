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الكاظمي يسلم قيادة العراق إلى السوداني

مصطفى الكاظمي
28 أكتوبر 2022 02:25

بغداد (وكالات)

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أعلن رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي، مساء أمس، تسليم قيادة البلاد إلى رئيس الحكومة الجديد محمد شياع السوداني الذي نال بالأغلبية المطلقة ثقة البرلمان العراقي.  
وقال الكاظمي في خطاب متلفز: «أسلّم الأمانة الوطنية في قيادة العراق إلى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي صوّت البرلمان على برنامجه الحكومي، متمنياً له التوفيق في أداء الواجب الوطني وإكمال مسيرة خدمة شعبنا». ودعا الكاظمي «القوى السياسية إلى دعم كل مسعى للحكومة الجديدة على طريق الاستقرار والنمو والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدم تعريض المتصدين لهذه المهمة النبيلة إلى الطعن والتنكيل والضغوط والابتزازات على حساب مصالح الناس والوطن».
وأوضح «نسلّم الأمانة لرئيس الحكومة الجديد والبلد ليس فقط بحال أفضل، وإنما والعراق هو أسرع اقتصاد عربي نمواً في العام 2022، واحتياطي مالي وصل اليوم إلى 85 مليار دولار، إضافة إلى 134 طناً من الذهب».  

مصطفى الكاظمي
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