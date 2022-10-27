علماء: الإنسانية تواجه حالة طوارئ مناخية

نيويورك (وكالات)

حذر فريق من الباحثين من أن الأرض تواجه «المستوى الأحمر» بالفعل، وذلك في ورقة بحثية صدرت قبيل مؤتمر المناخ (كوب 27) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في مصر. وكتبت مجموعة من العلماء، بقيادة ويليام ريبل وكريستوفر وولف، من جامعة أوريجون: «ليس هناك شك في أن الإنسانية تواجه حالة طوارئ مناخية، حجم المعاناة الإنسانية الهائلة يتزايد على نحو سريع بالفعل في ظل تصاعد عدد الكوارث المرتبطة بالمناخ».وحذر آلاف العلماء مراراً وتكراراً على مدار السنوات الأخيرة من مثل هذه «الطوارئ المناخية» التي تلوح في الأفق، ودعوا إلى اتخاذ خطوات لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. ووصل 16 متغيراً، من أصل 35 يتعقبها الفريق العلمي، ويقيسها لتقييم المناخ، إلى مستويات خطيرة حالياً، وفقا لورقة بحثية نُشرت في مجلة «بايو ساينس».

وتشمل المتغيرات عدد رؤوس الثروة الحيوانية على الأرض، واستهلاك الغاز والنفط والفحم، وكذلك معدل ذوبان الأنهار الجليدية والغطاء الجليدي في جزيرة جرينلاند.

كما أن عدد سكان العالم الآن أكبر من أي وقت مضى. وقد يساعد عدد قليل من العوامل التي لاحظ الفريق أنها بلغت مستويات خطيرة، في إبطاء الاحترار العالمي، مثل زيادة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.