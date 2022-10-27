5 قتلى في هجوم على مركبة تابعة لـ«طالبان»

كابول (وكالات)

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية: «إن هجوماً على مركبة في غرب البلاد أمس، أسفر عن مقتل 5 من العاملين في القطاع الطبي وظفتهم قوات الأمن التابعة لحركة طالبان». وذكر المتحدث عناية الله خوارزمي أن مسلحين مجهولين هاجموا صباح أمس، سيارة تقل عاملين في القطاع الطبي من فيلق الفاروق 207، في إشارة إلى وحدة عسكرية لطالبان مقرها ولاية هرات الغربية، وأضاف أن العديد من الموظفين أصيبوا في الهجوم.

ومنذ توليها السيطرة على البلاد في عام 2021، تقول طالبان، إنها ركزت على إعادة الأمن إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

لكن في الأشهر الأخيرة وقع عدد من الهجمات وقالت الأمم المتحدة إن الأمن يتدهور. وفي مدينة هرات الغربية، وقع انفجار كبير بالقرب من مسجد في سبتمبر، مما أسفر عن مقتل 18 شخصاً، وفي يوليو أسفر هجوم على سيارة تابعة لفيلق الفاروق 207 عن مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن.