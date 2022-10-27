«الدوما» يطالب بتعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية

موسكو (وكالات)

اعتمد مجلس الدوما مناشدة الجمعية الفدرالية الروسية برلمانات دول العالم، لتعزيز نظام اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين المواد البكتريولوجية (البيولوجية) والأسلحة السامة وتدميرها، بحسب ما أوردته قناة «آر تي عربية»، أمس.

وجاء في البيان، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب بالبرلمان الروسي: «ندعو البرلمانيين إلى الانضمام إلى روسيا والانضمام إلى تحقيقنا المستمر في الأنشطة البيولوجية العسكرية غير المشروعة، وذلك ليس فقط من أجل دراسة الوضع بدقة، وإنما كذلك لاتخاذ خطوات على جميع الاتجاهات والمستويات ذات الصلة بالترتيب لمنع التهديدات المرتبطة بهذا النشاط، ومخاطر تقويض نظام اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية».

يذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية تم توقيعها في عام 1972 بمبادرة الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وبريطانيا، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1975، ووقعت عليها الأغلبية الساحقة من دول العالم.