الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
28 أكتوبر 2022 00:59

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل اليوم، معبراً عن قناعته بأن هذا التطور يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي للأمين العام أن وفدي إسرائيل ولبنان قدما اليوم إلى الوسيط الرئيسي للولايات المتحدة، عاموس هوشستين اتفاقهما الموقع على ترسيم حدودهما البحرية ، في حفل أقيم في مقر بعثة قوة اليونيفيل في الناقورة، جنوب لبنان.
وقال البيان "اتخذت الاتفاقية شكل رسالتين منفصلتين سلمتا إلى الوسيط الأميركي عاموس هوشستين، إحداهما موقعه من قبل الرئيس اللبناني ميشيل عون، والأخرى موقعة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد.
 ومثّلت المنسقة الخاصة لشؤون لبنان جوانا ورونيكا الأمم المتحدة في حفل التوقيع، وتسلمت إحداثيات الاتفاق من لبنان وإسرائيل لإيداعها لدى الأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة على اتصال مع روسيا بشأن تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب
تمديد تفويض البعثة الأممية إلى ليبيا لمدة عام
المصدر: وام
الأمم المتحدة
أنطونيو جوتيريش
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
دنيا
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
30 أكتوبر 2022
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
دنيا
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
اليوم 23:54
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©