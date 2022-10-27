الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل اليوم، معبراً عن قناعته بأن هذا التطور يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي للأمين العام أن وفدي إسرائيل ولبنان قدما اليوم إلى الوسيط الرئيسي للولايات المتحدة، عاموس هوشستين اتفاقهما الموقع على ترسيم حدودهما البحرية ، في حفل أقيم في مقر بعثة قوة اليونيفيل في الناقورة، جنوب لبنان.

وقال البيان "اتخذت الاتفاقية شكل رسالتين منفصلتين سلمتا إلى الوسيط الأميركي عاموس هوشستين، إحداهما موقعه من قبل الرئيس اللبناني ميشيل عون، والأخرى موقعة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد.

ومثّلت المنسقة الخاصة لشؤون لبنان جوانا ورونيكا الأمم المتحدة في حفل التوقيع، وتسلمت إحداثيات الاتفاق من لبنان وإسرائيل لإيداعها لدى الأمم المتحدة.