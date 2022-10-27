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إصابة 5 أشخاص جراء هجوم في مركز تجاري بإيطاليا

إصابة 5 أشخاص جراء هجوم في مركز تجاري بإيطاليا
27 أكتوبر 2022 23:30

أعلنت وسائل إعلام إيطالية مساء اليوم الخميس، عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل جراء هجوم بسكين نفذه رجل داخل مركز تجاري في مدينة ميلانو.
وقالت وكالتا أنسا وادنكرونوس الإيطاليتان إن ثلاثة من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى نظرا لخطورة إصاباتهم.
ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بعد.
وأفادت الوكالتان بأنه كان من بين الأشخاص الذين هاجمهم الرجل لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري الذي يلعب في صفوف نادي مونزا.
وحسب الشواهد الأولية، استبعد المحققون أن تكون هناك خلفية إرهابية للرجل منفذ الهجوم46/ عاما/ وهو إيطالي الجنسية. وتمكن مارة من السيطرة عليه بعد الجريمة داخل أحد محلات السوبر ماركت، وفي أعقاب ذلك ألقت الشرطة الإيطالية القبض عليه.

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