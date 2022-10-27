الوفد اللبناني يسلم هوكشتاين وفرونتسكا رسالة ترسيم الحدود الجنوبية

سلّم الوفد اللبناني الرسالة الرسمية اللبنانية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل للوسيط الأميركي أموس هوكشتاين وللمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي اعتبرت ما حدث إنجازاً تاريخياً.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، قال المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير في الناقورة " تم تكليفنا بتسليم الرسالة الموقعة من الرئيس ميشال عون إلى السيد هوكشتاين، ولاحقاً سنسلم الرسالة الموقعة من وزير الخارجية اللبناني إلى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، كي يتم وضعها في نشرة قانون نشرة البحار وفي الموقع الالكتروني لشؤون المحيط وقانون البحر.

"وتابع شقير" نود توجيه الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعبه دوراً مهماً في تسهيل الوصول الى خلاصة هذا الاتفاق".

وتمت عملية تسليم الرسالة الرسمية بعد ظهر اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في الناقورة جنوب لبنان للوسيط الأميركي هوكشتاين من الوفدين اللبناني والإسرائيلي في غرفة كل على حدة، في حضور الممثلة الدائمة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن جريو .

وتزامنت عملية التسليم مع تدابير أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.



