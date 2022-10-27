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رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلاً وزارياً

بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني
27 أكتوبر 2022 15:30

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم الخميس، عن تعديل وزاري لتحسين أداء إدارته في ظل إصلاحات اقتصادية بتوجيه من صندوق النقد الدولي.

وتم تعيين الدبلوماسي المخضرم السابق الذي تلقى تعليمه في بريطانيا قبل نحو عامين بهدف استعادة الثقة الشعبية بشأن التعامل مع جائحة كوفيد-19 ونزع فتيل الغضب وتحقيق الازدهار.

 

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