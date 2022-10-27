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الرئيس اللبناني يوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الرئيس اللبناني ميشال عون
27 أكتوبر 2022 12:18

 قال إلياس بو صعب كبير المفاوضين اللبنانيين للصحفيين اليوم الخميس إن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع رسالة بالموافقة على اتفاق تاريخي توسطت فيه الولايات المتحدة يرسم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل.

وأضاف متحدثا من القصر الرئاسي أن توقيع الرسالة يمثل "عهدا جديدا" وأن الرسالة ستسلم إلى المسؤولين الاميركيين عند نقطة حدودية في أقصى جنوب لبنان في الناقورة في وقت لاحق اليوم الخميس.

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