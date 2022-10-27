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البرلمان العراقي يصوت على الحكومة الجديدة

محمد شياع السوداني
27 أكتوبر 2022 10:53

يعقد البرلمان العراقي ظهر اليوم الخميس جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة 
محمد شياع السوداني.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من كتوبر عام 2021.
 
وأعلنت القوى الكبرى في البرلمان العراقي دعما للحكومة العراقية والتصويت لها. 

وبحسب مصادر في البرلمان العراقي فإن الكابينة الوزارية ستضم 23 حقيبة وزارية.

وخاض رئيس الحكومة المكلف حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية مفاوضات وحوارات أفضت إلى إجراء تغييرات بالنسبة لعدد من المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، فيما لايزال البعض منها قيد نقاش حيث من المتوقع أن تشهد الساعات قبل عقد جلسة البرلمان في الساعة الثانية من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي عقد جولات جديدة بهدف الوصول إلى تفاهمات من أجل حسم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية.

ورجحت المصادر أن يقدم رئيس الحكومة المكلف في جلسة البرلمان العراقي اليوم ما بين 16 إلى 18 حقيبة من أصل 23 للتصويت عليها على أن تؤجل الوزارات المتبقية لحسمها في وقت لاحق بسبب عدم حصول توافقات على المرشحين لشغلها حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية.

وتبدأ وقائع الجلسة اليوم بطرح رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني برنامجه الوزاري الذي سيضم 23 محورا لعمر الحكومة للسنوات المقبلة في المجالات السياسية والخدمية والاقتصادية والامنية ومحاربة الفساد. 

وخول رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لجنة مختصة برئاسة أحد نواب رئس البرلمان بدراسة فقرات البرنامج الحكومي وعرض التقرير على البرلمان قبل التصويت على الحكومة. 

 

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المصدر: وكالات
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محمد شياع السوداني
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