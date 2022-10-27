الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سلسلة من الغارات الجوية تستهدف أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مبنى دمرته غارة جوية في منطقة ميكولايف
27 أكتوبر 2022 10:20

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن روسيا شنت 18 غارة جوية على أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 
الماضية.

وأفادت هيئة الأركان العامة بأن القوات الروسية شنت أيضا أربع ضربات صاروخية. كما شنت القوات الروسية هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف ليل الأربعاء/الخميس، بعد أن قصفت مدينة زابوريجيا في جنوب البلاد.

وأفاد حاكم كييف، أوليكسي كوليبا، بأن القوات الروسية استهدفت أحد المجتمعات المحلية في كييف، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

ووفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات، على حد قول كوليبا.

وأوضح أن القصف طال كذلك مناطق مجاورة مما تسبب في نشوب حريق، وفقا لـ "كييف إندبندنت". 

أخبار ذات صلة
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
كييف
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
دنيا
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
30 أكتوبر 2022
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
دنيا
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
اليوم 23:54
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©