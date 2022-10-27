الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضبة النفطي بطائرات مسيرة

مجلس الأمن (أرشيفية)
27 أكتوبر 2022 09:58

استنكر أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت يوم الجمعة الماضي، والذي كانت ترسو به آنذاك ناقلة نفط.

واعتبر أعضاء المجلس - في بيان صحفي صدر أمس - هذه الهجمات تهديداً خطيراً لعملية السلام واستقرار اليمن، والأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي.

وشددوا على أن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني.. ودعوا ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء في الجهود لتجديد هدنة.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المراجع المتفق عليها.

وكان المبعوث الخاص، قد أدان في بيان أصدره يوم السبت الهجوم الذي تبنته ميليشيات الحوثي الإرهابية، ووصفه بالتصعيد العسكري المقلق للغاية.

أخبار ذات صلة
الإمارات تطالب بزيادة الدعم الدولي للشعب الفلسطيني
الإمارات تجدد الدعوة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية
المصدر: وام
ميليشيات الحوثي
طائرات مسيرة
اليمن
مجلس الأمن الدولي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
دنيا
الشارقة تحتفي بالتراث النوبي
30 أكتوبر 2022
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
دنيا
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
اليوم 23:54
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©