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أستراليا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يقفون بجوار مبنى مدمر في قرية بالقرب من منطقة ميكولايف
27 أكتوبر 2022 09:00

يعتزم عسكريون أستراليون تدريب قوات أوكرانية لأول مرة كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 87 
مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "ذا إيدج" المحلية أن أستراليا سوف تزيد من مساعداتها لأوكرانيا من خلال إرسال 30 ناقلة جند إضافية من طراز بوشماستر إلى البلاد، والتي تمت الإشادة بها على نطاق واسع لمساهمتها في المجهود 
الحربي، بالإضافة إلى 60 ناقلة جند تم الوعد بها بالفعل.

وستنشر وحدة يصل قوامها إلى 70 فرداً من أفراد قوة الدفاع الأسترالية في المملكة المتحدة في يناير للانضمام إلى عملية إنترفلكس، وهي جهد متعدد الجنسيات لتدريب الجنود الأوكرانيين.ولن يدخل أي عسكري أسترالي أوكرانيا نفسها، وفقا للصحيفة.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز: "أستراليا كانت صريحة في دعمها الحزبي لأوكرانيا.

ورحب سفير أوكرانيا لدى أستراليا فاسيل ميروشنيتشينكو بالشريحة الجديدة من المساعدات التي سترفع إجمالي مساهمة أستراليا العسكرية في أوكرانيا إلى 475 مليون دولار. 

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