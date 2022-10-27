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جولة انتخابية لترامب لدعم مرشحين جمهوريين

دونالد ترامب
27 أكتوبر 2022 08:10

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن قيامه بجولة للمشاركة في أربعة مهرجانات انتخابية لدعم مرشحين من الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة التي قد تشهد سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.

ويعتزم ترامب المشاركة في مهرجانات في أوهايو وأيوا وفلوريدا وبنسلفانيا قبل الانتخابات المقررة في 8 نوفمبر لتجديد جميع مقاعد مجلس النواب الـ435 وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

وتعقد جميع المهرجانات التي يشارك فيها ترامب في ولايات رئيسية.

من جهته، يتناوب الرئيس جو بايدن على عقد لقاءات مع أبناء الطبقة العاملة، إضافة الى لقاءات اخرى مع مؤيدين أثرياء لحشد التمويل لحزبه الذي يسعى للسيطرة على مجلس الشيوخ.

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المصدر: وكالات
الجمهوريين
الكونجرس الأميركي
دونالد ترامب
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