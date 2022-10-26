إنقاذ 70 مهاجراً بـ«المتوسط»

مرسيليا (وكالات)

أعلنت منظمة «اس.او.اس مديتيرانيه»، أمس، أن سفينتها «اوشن فايكينغ» الناشطة في المجال الإنساني أنقذت 73 شخصاً في عمليتَي إغاثة متتاليتين في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، ليرتفع عدد الناجين على متنها إلى 146.

وأوضحت المنظمة، ومقرها في مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) في بيان أن فرقها أنقذت في البداية 33 شخصاً، من بينهم 4 قاصرين، كانوا على متن «قارب خشبي غير صالح للإبحار».

بعد فترة وجيزة، أنقذت 40 شخصاً على متن «قارب من الألياف الزجاجية كان على وشك الغرق».

وترفع هاتان العمليتان العدد الإجمالي للناجين الذين يتلقون الرعاية على متن السفينة إلى 146 شخصاً خلال أسبوع.

ومنذ بداية العام، فقد 1735 مهاجراً في البحر الأبيض المتوسط من بينهم 1269 في المنطقة الوسطى، وهي أخطر طريق للهجرة في العالم.