الخميس 27 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إنقاذ 70 مهاجراً بـ«المتوسط»

أرشيفية
27 أكتوبر 2022 02:35

مرسيليا (وكالات) 

أعلنت منظمة «اس.او.اس مديتيرانيه»، أمس، أن سفينتها «اوشن فايكينغ» الناشطة في المجال الإنساني أنقذت 73 شخصاً في عمليتَي إغاثة متتاليتين في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، ليرتفع عدد الناجين على متنها إلى 146.
وأوضحت المنظمة، ومقرها في مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) في بيان أن فرقها أنقذت في البداية 33 شخصاً، من بينهم 4 قاصرين، كانوا على متن «قارب خشبي غير صالح للإبحار».
بعد فترة وجيزة، أنقذت 40 شخصاً على متن «قارب من الألياف الزجاجية كان على وشك الغرق».
وترفع هاتان العمليتان العدد الإجمالي للناجين الذين يتلقون الرعاية على متن السفينة إلى 146 شخصاً خلال أسبوع.
ومنذ بداية العام، فقد 1735 مهاجراً في البحر الأبيض المتوسط من بينهم 1269 في المنطقة الوسطى، وهي أخطر طريق للهجرة في العالم.

البحر المتوسط
السواحل الليبية
إنقاذ المهاجرين
المهاجرون
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
السعودية تطلق منصة «حاضرين» لمشاهدة «المونديال»
الرياضي
السعودية تطلق منصة «حاضرين» لمشاهدة «المونديال»
اليوم 11:27
«المحترفين» تنظم محاضرة حول برنامج حماية الطفل
الرياضي
«المحترفين» تنظم محاضرة حول برنامج حماية الطفل
اليوم 11:22
مزاد خيري في يوم البولو للسيدات
الرياضي
مزاد خيري في يوم البولو للسيدات
اليوم 11:15
شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية للدراجات الهوائية على شاطئ الحديريات
الإمارات
فيديو.. شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية على شاطئ الحديريات
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©